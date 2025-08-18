В Иркутске прошла традиционная акция «Фасадник»

«Уже не первый раз принимаю участие в акции. Отмечу, что с каждым годом желающих покрасить фасады или выполнить их ремонт становится все больше. Это радует. Вместе с иркутянами мы преображаем наш любимый город. Это составная часть большой комплексной работы по приведению исторического центра Иркутска в порядок. Благодарен организаторам и инициативным гражданам, которые в это субботнее утро присоединились к полезной и нужной работе», — отметил Руслан Болотов.