В Иркутске прошла традиционная акция «Фасадник»

Мероприятие проводится с 2017 года. За это время в акции приняли участие тысячи неравнодушных горожан, обновлены фасады 145 зданий, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«В этот раз заявки подали почти 600 волонтеров. Для покраски выбраны оттенки песочно-желтый и слоновой кости. Такая цветовая гамма учитывает особенности окружающей застройки, исторический контекст. Стараемся подчеркнуть и сохранить историко-архитектурный и художественный облик строения», — рассказала руководитель проекта «Фасадник» Валентина Казимиренок.
Дом на улице Пролетарской, 4 с планировкой, характерной для доходных домов XX века, является объектом культурного наследия регионального значения. С левой стороны здания расположены деревянные ворота. Внешне они объединяют два дома — 4 и 4 «б» — в один большой двор, усадьбу, как это было изначально. Фасад второго здания также будет восстановлен в рамках акции.
«Когда я узнала о мероприятии, меня это очень заинтересовало. Здорово, что есть возможность присоединиться к такому важному и нужному делу. Мы меняем облик нашего города, делаем его красивым и привлекательным в глазах жителей и туристов, — поделилась впечатлениями иркутянка Алена Генаева. — Мы очищаем фасады от старой краски, зачищаем поверхность, грунтуем, а затем красим».
За выходные волонтеры привели в порядок фасады домов на Степана Разина, 31 «а», Грязнова, 18 и 16 «б», Дзержинского, 39, Фурье, 3, Карла Либкнехта, 27, Сурикова, 11, Богдана Хмельницкого, 23, Пролетарской, 4 и 4 «б», Лапина, 25, в переулках 8 Марта, 9 и Пионерском, 1 «б».
По каждому историческому зданию были получены рекомендации от Службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области. Стиль и цветовые решения подбирают так, чтобы сохранить атмосферу старого Иркутска.
«Уже не первый раз принимаю участие в акции. Отмечу, что с каждым годом желающих покрасить фасады или выполнить их ремонт становится все больше. Это радует. Вместе с иркутянами мы преображаем наш любимый город. Это составная часть большой комплексной работы по приведению исторического центра Иркутска в порядок. Благодарен организаторам и инициативным гражданам, которые в это субботнее утро присоединились к полезной и нужной работе», — отметил Руслан Болотов.
Глава города рассказал, что совместно с губернатором Игорем Кобзевым, правительством Иркутской области, фондом «ДОМ.РФ» подготовлена программа, в рамках которой 30 объектов в регионе, из них 22 в центральной части столицы Прибайкалья, будут отреставрированы. Кроме этого, АРПИ на постоянной основе занимается восстановлением исторических объектов.