Аэропорт Тамбова временно приостановил свою работу

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на выполнение полетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем официальном Telegram-канале.

Срочная новость.

