Аэропорт Тамбова временно приостановил свою работу

Срочная новость.
В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на выполнение полетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем официальном Telegram-канале.
В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на выполнение полетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем официальном Telegram-канале.
Срочная новость.
В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на выполнение полетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем официальном Telegram-канале.