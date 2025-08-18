В Госдуме хотят сделать бесплатными проезд и продлёнки для школьников

Проезд в городском транспорте может стать бесплатным для российских школьников. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в понедельник 18 августа.
Авторы инициативы назвали её одной из мер социальной поддержки школьников.
«Такое право должны иметь все школьники страны», — сказал РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, указав на то, что сейчас бесплатно в общественном транспорте могут ездить дети-сироты и школьники из многодетных семей.
Миронов подсчитал, что родители школьников смогут экономить ежемесячно более двух тысяч рублей, которые тратятся на проезд детей до школы и обратно.
В то же время группа депутатов от ЛДПР предложила вернуть бесплатные группы продлённого дня для школьников с 1 по 9 классы.
Ранее сообщалось, что в России вводят единый стандарт школьной формы.
Также Минпросвещения РФ представило методические рекомендации по снижению учебной нагрузки на учащихся, в том числе образцы расписаний занятий для всех ступеней общего образования — 1−11 классы — на 2025/26 учебный год.