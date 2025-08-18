Ричмонд
В Госдуме хотят сделать бесплатными проезд и продлёнки для школьников

В Госдуме хотят сделать бесплатными продленки и проезд для школьников.

Источник: Комсомольская правда

Проезд в городском транспорте может стать бесплатным для российских школьников. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в понедельник 18 августа.

Авторы инициативы назвали её одной из мер социальной поддержки школьников.

«Такое право должны иметь все школьники страны», — сказал РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, указав на то, что сейчас бесплатно в общественном транспорте могут ездить дети-сироты и школьники из многодетных семей.

Миронов подсчитал, что родители школьников смогут экономить ежемесячно более двух тысяч рублей, которые тратятся на проезд детей до школы и обратно.

В то же время группа депутатов от ЛДПР предложила вернуть бесплатные группы продлённого дня для школьников с 1 по 9 классы.

Ранее сообщалось, что в России вводят единый стандарт школьной формы. Сколько она будет стоить и как должна выглядеть, читайте здесь на KP.RU.

Также Минпросвещения РФ представило методические рекомендации по снижению учебной нагрузки на учащихся, в том числе образцы расписаний занятий для всех ступеней общего образования — 1−11 классы — на 2025/26 учебный год.

