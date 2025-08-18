«Коалиция желающих» обсудила с Зеленским условия переговоров с Трампом

Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию для обсуждения территориальных вопросов и гарантий безопасности Украины.
Сообщается, что стороны обсудили санкции против России, исключительное право Украины принимать решения о своей территории, а также тему гарантий безопасности.
В Брюссель прибыл Владимир Зеленский, который встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После этого состоялась видеоконференция стран «коалиции желающих» с участием фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте. В понедельник европейские лидеры, Рютте и фон дер Ляйен вместе с Зеленским отправятся в США для встречи с Трампом, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил с главами государств ЕС возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса. Кроме того, появилась информация, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.