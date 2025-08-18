Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коалиция желающих» обсудила с Зеленским условия переговоров с Трампом

Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию для обсуждения территориальных вопросов и гарантий безопасности Украины.

Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию для обсуждения территориальных вопросов и гарантий безопасности Украины.

Сообщается, что стороны обсудили санкции против России, исключительное право Украины принимать решения о своей территории, а также тему гарантий безопасности.

В Брюссель прибыл Владимир Зеленский, который встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После этого состоялась видеоконференция стран «коалиции желающих» с участием фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте. В понедельник европейские лидеры, Рютте и фон дер Ляйен вместе с Зеленским отправятся в США для встречи с Трампом, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил с главами государств ЕС возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса. Кроме того, появилась информация, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше