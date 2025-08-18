«Коалиция желающих» обсудила с Зеленским условия переговоров с Трампом

В Брюссель прибыл Владимир Зеленский, который встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После этого состоялась видеоконференция стран «коалиции желающих» с участием фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте. В понедельник европейские лидеры, Рютте и фон дер Ляйен вместе с Зеленским отправятся в США для встречи с Трампом, передает РИА Новости.