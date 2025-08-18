Врач рассказала, почему ребенок может чувствовать усталость после каникул

Многие родители замечают, что их дети возвращаются с каникул уставшими и с трудом включаются в учебу. Причиной такой слабости может быть железодефицитная анемия — состояние, когда организму не хватает железа. Об этом KP.RU рассказала Евгения Томова, врач-гематолог Консультативно-диагностического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.
— Железодефицитная анемия приводит к кислородному голоданию тканей, к гипоксии. В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг, — отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых, а во время уроков становится сложно сосредоточиться и решить даже простую задачу, — пояснила врач.
Причины могут быть разными: поздний прикорм, несбалансированное питание, частые перекусы у подростков, а у маленьких детей — скрытые кровопотери. Важными признаками дефицита железа являются бледная кожа, слабость, ломкость ногтей, выпадение волос и частые простуды.
Для профилактики и контроля анемии Томова посоветовала включать в рацион продукты, богатые железом, начиная с введения прикорма, а подросткам — регулярно сдавать анализ крови. Ранняя диагностика помогает сохранить здоровье, активность и успешность ребенка в школе.