Врач рассказала, почему ребенок может чувствовать усталость после каникул

— Железодефицитная анемия приводит к кислородному голоданию тканей, к гипоксии. В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг, — отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых, а во время уроков становится сложно сосредоточиться и решить даже простую задачу, — пояснила врач.