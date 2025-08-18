В Новосибирске ужесточат правила для любителей погонять на электросамокате

По данным мэрии, новые меры затронут участки дорог, охваченные 132 камерами фото- и видеофиксации. В настоящее время в городе функционируют 58 автоматических комплексов, которые фиксируют превышение скорости, проезд на красный свет и пересечение стоп-линий. Все данные автоматически передаются в систему ГИБДД для анализа и принятия мер.