В Новосибирске ужесточат правила для любителей погонять на электросамокате

Почти еженедельно происходят аварии с электросамокатами, что заставляет власти усиливать контроль. Растет количество инцидентов с использованием средств индивидуальной мобильности.
«С начала года в Новосибирске зарегистрировано 111 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 114 человек, в том числе 34 несовершеннолетних», — сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Новосибирской области.
Следует отметить, что эта статистика ДТП вдвое превышает показатели прошлого года.
Власти Новосибирска разрабатывают новые правила, которые ограничат движение электросамокатов по тротуарам. Полный запрет не планируется, но будут введены строгие ограничения, в частности, ограничение скорости в пешеходных зонах до 10 км/ч.
Кроме того, планируется расширить видеофиксацию нарушений (например, поездки вдвоем или не спешивания на пешеходных переходах).
По данным мэрии, новые меры затронут участки дорог, охваченные 132 камерами фото- и видеофиксации. В настоящее время в городе функционируют 58 автоматических комплексов, которые фиксируют превышение скорости, проезд на красный свет и пересечение стоп-линий. Все данные автоматически передаются в систему ГИБДД для анализа и принятия мер.
Жители города также настаивают на увеличении штрафов для нарушителей (в настоящее время штраф составляет 800 рублей) и расширении сети велосипедных дорожек.