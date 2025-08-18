В Гидрометцентре предупредили о сложной погоде в регионах России

По словам Вильфанда, температура воздуха в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях сохранится в пределах +25…+26°C, однако на фоне этого ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. В Красноярском крае и Иркутской области синоптики также прогнозируют значительные осадки, грозы и град. «Камчатке сильно не везет, в регионе прошло землетрясение и сейчас прогнозируется очень сильный дождь, это значит подъем в уровне рек прогнозируется», — сообщил Вильфанд, передает ТАСС.