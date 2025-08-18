Власти Приморья внесли разъяснения в резонансный запрет любительской рыбалки

Ранее ИА PrimaMedia писало, что профессиональное рыболовное сообщество и простые жители края возмутились после запрета любительского лова, введённого Росрыболовством на 51 реке, — по их мнению, нерестовыми стали реки, в которых практически невозможно встретить лосось. Тем временем, люди не могут приближаться к этим водоёмам даже для того, чтобы просто отдохнуть и наловить красноперки или ленка.