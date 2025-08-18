Власти Приморья внесли разъяснения в резонансный запрет любительской рыбалки

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края уточнило детали запрета любительского лова в период нереста тихоокеанского лосося, вызвавшего резонанс среди рыбаков края. Как объяснили в Минприроды, запрет не будет охватывать все речные бассейны, а распространится именно на места нереста. Кроме того, в ближайшее время обещают опубликовать обновлённый перечень рек, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Как уточнили в профильном ведомстве региона, запрет касается не всех рек Приморья, а только некоторых рек, непосредственно впадающих в Японское море. Запрет не затрагивает водные объекты бассейна реки Уссури, в том числе её притоки (реки Бикин, Большая Уссурка, Арсеньевка, Журавлевка и другие), а также морские акватории для любительского рыболовства.
«Важно подчеркнуть, что запрет на любительское рыболовство установлен исключительно в местах нереста тихоокеанских лососей, не охватывая весь речной бассейн», — отметили в ведомстве.
Уже подготовлен уточняющий перечень наиболее важных нерестовых рек Приморского края с описанием местоположения нерестилищ тихоокеанских лососей. Этот перечень будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по добыче анадромных видов рыб и опубликован в ближайшее время.
Руководитель Ассоциации любительского и спортивного рыболовства Приморского края отметил, что временный запрет на любительскую рыбалку в местах нереста тихоокеанских лососей имеет под собой веские основания.
«Главная задача — найти баланс интересов между государственными структурами, организациями, занимающимися воспроизводством популяции лососей, и рыбаками-любителями Приморского края», — отметил эксперт Юрий Нурмухаметов.
По его словам, важно обеспечить защиту ресурса, не ущемляя при этом права и интересы рыбаков-любителей региона.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что профессиональное рыболовное сообщество и простые жители края возмутились после запрета любительского лова, введённого Росрыболовством на 51 реке, — по их мнению, нерестовыми стали реки, в которых практически невозможно встретить лосось. Тем временем, люди не могут приближаться к этим водоёмам даже для того, чтобы просто отдохнуть и наловить красноперки или ленка.