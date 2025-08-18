Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 36 градусов жары ждет жителей Шымкента на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 18 по 24 августа, ожидается ясная, жаркая погода — осадки на этой неделе не прогнозируют. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 100% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Nur.kz

18 августа в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 25 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

19 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, а минимальная — плюс 20 градусов. Скорость ветра составит до 4,2 м/с.

20 августа будет солнечно. Средняя температура — плюс 28 градусов. Днем температура поднимется до плюс 35 градусов, а ночью опустится до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

21 августа в Шымкенте обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем — плюс 28 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 35 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 5,9 м/с.

22 августа будет облачно, но осадки не прогнозируют. Среднесуточная температура — плюс 26 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 32 градусов, а ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

23 августа обещают ясную погоду. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, минимальная — плюс 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 11,2 м/с.

24 августа, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 28 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 36 градусов, но ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 10,8 м/с.