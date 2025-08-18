Life.ru узнал, как подготовить иммунитет к осени и можно ли создать «летний запас» витаминов

Также собеседница Life.ru дала ряд советов, которые помогут провести последний месяц лета с максимальной эффективностью. Мелешина рекомендует придерживаться сбалансированного рациона и стремиться к максимальному разнообразию в питании. Имеет смысл сочетать овощи, фрукты и ягоды, увеличить потребление рыбы, яиц, грибов, а также добавить в рацион пробиотики или ферментированные продукты. Кроме того, рекомендуется соблюдать водный баланс и спать не менее 8 часов в сутки. Осенью темнеет раньше, а светлеет позже. Это повод, чтобы начать ложиться на час раньше своего прежнего расписания.