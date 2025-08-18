В Петропавловске-Камчатском отмечают юбилей Курильской десантной операции

П. -КАМЧАТСКИЙ, 18 авг. — РИА Новости. Торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Курильской десантной операции проходят в Петропавловске-Камчатском, сообщила администрация городского округа.
«80-летие Курильской десантной операции отмечают в Петропавловске-Камчатском. Волонтеры раздают муаровые ленты “За Победу над Японией”, которые являются народным символом Дальневосточной Победы», — говорится в сообщении.
Торжества начались с возложения цветов к памятнику-обелиску воинам Красной армии — освободителям Курильских островов в 1945 году. В церемонии приняли участие военнослужащие, официальные лица, жители и гости города.
В течение дня для горожан организованы различные мероприятия. На центральной площади развернута выставка образцов вооружения и военной техники, а также проводятся мастер-классы по пошиву маскировочных сетей и изготовлению свечей. Желающие могут посетить с экскурсией военный корабль.
Кульминацией праздника станет световая инсталляция «Лучи Победы», которая начнется в 21:00. Мощные прожекторы озарят стелу «Город воинской славы» и небо над Петропавловском. Акция будет сопровождаться концертной программой с участием ведущих солистов города и края.
Как отмечают в администрации, цвета муаровой ленты «За Победу над Японией» имеют особую символику: желтый означает солнце и тепло, красный — цвет Победы, белый — цвет флага Японии.