Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петропавловске-Камчатском отмечают юбилей Курильской десантной операции

В Петропавловске-Камчатском отмечают 80-летие Курильской десантной операции.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 18 авг. — РИА Новости. Торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Курильской десантной операции проходят в Петропавловске-Камчатском, сообщила администрация городского округа.

«80-летие Курильской десантной операции отмечают в Петропавловске-Камчатском. Волонтеры раздают муаровые ленты “За Победу над Японией”, которые являются народным символом Дальневосточной Победы», — говорится в сообщении.

Торжества начались с возложения цветов к памятнику-обелиску воинам Красной армии — освободителям Курильских островов в 1945 году. В церемонии приняли участие военнослужащие, официальные лица, жители и гости города.

В течение дня для горожан организованы различные мероприятия. На центральной площади развернута выставка образцов вооружения и военной техники, а также проводятся мастер-классы по пошиву маскировочных сетей и изготовлению свечей. Желающие могут посетить с экскурсией военный корабль.

Кульминацией праздника станет световая инсталляция «Лучи Победы», которая начнется в 21:00. Мощные прожекторы озарят стелу «Город воинской славы» и небо над Петропавловском. Акция будет сопровождаться концертной программой с участием ведущих солистов города и края.

Как отмечают в администрации, цвета муаровой ленты «За Победу над Японией» имеют особую символику: желтый означает солнце и тепло, красный — цвет Победы, белый — цвет флага Японии.