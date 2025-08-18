Надземным переходом на Баляева во Владивостоке занялся Следком

Ранее новые медиа обратили внимание на то, что, несмотря на проведённый в 2023 году ремонт, переход уже вновь находится в аварийном состоянии, что создаёт угрозу безопасности жителей города. Уже был случай травмирования женщины, которой потребовалась медицинская помощь после того, как она пострадала на этом объекте. Местные жители неоднократно направляли жалобы и обращения в различные инстанции, но результата на сегодняшний день не получили.