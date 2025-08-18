Надземным переходом на Баляева во Владивостоке занялся Следком

После поручения председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина руководство Следственного управления СК России по Приморскому краю приступило к процессуальной проверке информации о ненадлежащем состоянии надземного пешеходного перехода на улице Баляева во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Информационный центр СК России».
Ранее новые медиа обратили внимание на то, что, несмотря на проведённый в 2023 году ремонт, переход уже вновь находится в аварийном состоянии, что создаёт угрозу безопасности жителей города. Уже был случай травмирования женщины, которой потребовалась медицинская помощь после того, как она пострадала на этом объекте. Местные жители неоднократно направляли жалобы и обращения в различные инстанции, но результата на сегодняшний день не получили.
Следственные органы Приморского края официально начали проверку по указанному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Эдуарду Трубчику активно контролировать ход расследования и представить доклад о результатах проверки в центральный аппарат ведомства.