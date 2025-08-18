В Новосибирске продают бизнес-центр «Кристалл» за 1,5 миллиарда рублей

В Новосибирске на одном из сайтов объявлений выставили на продажу бизнес-центр «Кристалл». Стоимость объекта составляет 1,5 миллиарда рублей. Здание расположено в центре города по адресу: Красный проспект, 77/1. Оно было построено в 2014 году и занимает более 6,1 тысячи квадратных метров.