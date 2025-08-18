В Новосибирске продают бизнес-центр «Кристалл» за 1,5 миллиарда рублей

В Новосибирске на одном из сайтов объявлений выставили на продажу бизнес-центр «Кристалл». Стоимость объекта составляет 1,5 миллиарда рублей. Здание расположено в центре города по адресу: Красный проспект, 77/1. Оно было построено в 2014 году и занимает более 6,1 тысячи квадратных метров.
Бизнес-центр состоит из пяти этажей. Внутри установлены два грузовых лифта и система кондиционирования. В здании есть собственная трансформаторная подстанция и резервный дизель-генератор.
Для арендаторов предусмотрены парковочные места: 35 в подземном паркинге и 18 на территории у здания. В описании объекта отмечается развитая инфраструктура и современные инженерные системы.