В Новосибирске продают бизнес-центр «Кристалл» за 1,5 миллиарда рублей

Бизнес-центр состоит из пяти этажей.

Источник: Авито

В Новосибирске на одном из сайтов объявлений выставили на продажу бизнес-центр «Кристалл». Стоимость объекта составляет 1,5 миллиарда рублей. Здание расположено в центре города по адресу: Красный проспект, 77/1. Оно было построено в 2014 году и занимает более 6,1 тысячи квадратных метров.

Бизнес-центр состоит из пяти этажей. Внутри установлены два грузовых лифта и система кондиционирования. В здании есть собственная трансформаторная подстанция и резервный дизель-генератор.

Для арендаторов предусмотрены парковочные места: 35 в подземном паркинге и 18 на территории у здания. В описании объекта отмечается развитая инфраструктура и современные инженерные системы.