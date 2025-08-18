Ричмонд
Опубликован прогноз погоды на рабочую неделю в Красноярске

Согласно прогнозам синоптиков, жителей Красноярска в ближайшие дни ждет комфортная летняя погода.

Температурный фон в столице края сохранится на уровне +24°C. Единственным дождливым днем станет понедельник, в остальные дни осадков не ожидается.

В других городах региона температурный режим будет следующим:

Ачинск: около +20°C, дожди возможны с понедельника по среду.

Канск: до +25°C, кратковременные осадки прогнозируются в понедельник, четверг и пятницу.

Енисейск: стабильные +23°C без существенных осадков.

Минусинск: от +17°C до +25°C, дожди ожидаются в середине недели.

Норильск: около +22°C с ежедневными дождями.

Метеорологи отмечают, что такая погода характерна для второй половины августа в регионе. В Красноярске и южных районах края установится преимущественно ясная погода, тогда как северные территории, в частности Норильск, попадут под влияние дождливого циклона.

Специалисты рекомендуют жителям края воспользоваться благоприятными погодными условиями для завершения летних сезонных работ и подготовки к началу учебного года. Водителям в районах с прогнозируемыми осадками следует быть особенно внимательными на дорогах.