Блогер Илья Варламов* игнорирует штраф за дискредитацию армии

Блогер Илья Варламов (признан иноагентом на территории РФ) не выплатил назначенный ему штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии, а в мае было возбуждено исполнительное производство. Данная информация указана в данных приставов и судебных документах.
«Штраф Варламов в итоге не выплатил, поэтому в мае 2025 года приставы возбудили исполнительное производство. Сумма долга составила 50 тысяч рублей», — указано в документах, которые приводит РИА Новости.
По информации, блогер в феврале 2023 года выложил видео, на котором высказал свое негативное отношение к армии РФ. В 2024 году суд назначил Варламову штраф по дискредитации ВС РФ. Также блогер обвиняется в распространении фейков об армии и уклонении от обязанностей иноагента.
