Блогер Илья Варламов* игнорирует штраф за дискредитацию армии

По информации, блогер в феврале 2023 года выложил видео, на котором высказал свое негативное отношение к армии РФ. В 2024 году суд назначил Варламову штраф по дискредитации ВС РФ. Также блогер обвиняется в распространении фейков об армии и уклонении от обязанностей иноагента.