С сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут пользоваться биометрией

Кабинет министров внёс соответствующие изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа. Согласно обновлённым правилам, идентификация и аутентификация пассажиров при оформлении билетов и посадке на поезда дальнего следования теперь могут осуществляться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС), при условии наличия соответствующей технической возможности у перевозчика.