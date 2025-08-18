Ричмонд
С сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут пользоваться биометрией

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрические данные для оформления билетов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ правительства.

Источник: Life.ru

Кабинет министров внёс соответствующие изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа. Согласно обновлённым правилам, идентификация и аутентификация пассажиров при оформлении билетов и посадке на поезда дальнего следования теперь могут осуществляться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС), при условии наличия соответствующей технической возможности у перевозчика.

Эти нововведения распространяются на высокоскоростной железнодорожный транспорт. Отмечается, что данный сервис будет доступен пользователям ЕБС. При этом подчёркивается, что традиционные способы оформления билетов и посадки на поезд будут сохранены.

Ранее Ассоциация туроператоров России предупредила, что Евросоюз намерен ужесточить контроль за пребыванием граждан РФ с введением новой биометрической системы. С октября следующего года въезд в Шенгенскую зону для россиян и неевропейских стран будет сопровождаться обязательной биометрической регистрацией. Система будет автоматически фиксировать нарушения миграционного режима, что может привести к запрету на въезд.

