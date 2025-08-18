Новосибирские спасатели помогли 10-летней девочке снять кольцо с отекшего пальца

В Новосибирске 10-летняя девочка не смогла самостоятельно снять кольцо с отекшего пальца. Родители тоже ничем помочь не могли, поэтому к ребенку вызвали спасателей. Специалисты оперативно справились с проблемой. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».
— Накануне, 17 августа, в аварийно-спасательный отряд «Центральный» обратилась мама с 10-летней девочкой с просьбой снять кольцо с отекшего пальца. Спасатели использовали мини-дрель для решения этой проблемы, — уточнили в пресс-службе.
Специалисты успешно сняли кольцо с пальца. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.