Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские спасатели помогли 10-летней девочке снять кольцо с отекшего пальца

Для решения этой проблемы специалистам пришлось использовать мини-дрель.

Источник: МЧС РФ

В Новосибирске 10-летняя девочка не смогла самостоятельно снять кольцо с отекшего пальца. Родители тоже ничем помочь не могли, поэтому к ребенку вызвали спасателей. Специалисты оперативно справились с проблемой. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».

— Накануне, 17 августа, в аварийно-спасательный отряд «Центральный» обратилась мама с 10-летней девочкой с просьбой снять кольцо с отекшего пальца. Спасатели использовали мини-дрель для решения этой проблемы, — уточнили в пресс-службе.

Специалисты успешно сняли кольцо с пальца. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.