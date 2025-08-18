Новосибирские спасатели помогли 10-летней девочке снять кольцо с отекшего пальца

В Новосибирске 10-летняя девочка не смогла самостоятельно снять кольцо с отекшего пальца. Родители тоже ничем помочь не могли, поэтому к ребенку вызвали спасателей. Специалисты оперативно справились с проблемой. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».