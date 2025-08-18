Первый штраф за продажу энергетика подростку выписан в Хабаровском крае

Продавец из Чегдомына стал первым в регионе, кто получил штраф за нарушение запрета на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. Сумма взыскания составила 15 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Правонарушение выявили после жалобы местных жителей. Как пояснила Инна Лаврук, заместитель начальника главного управления госконтроля, с 1 марта 2025 года продажа энергетиков лицам младше 18 лет запрещена, и продавцы обязаны проверять документы покупателей.
За подобные нарушения предусмотрены серьезные санкции: для граждан — штраф в 30−50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100−200 тысяч рублей и для организаций — 300−500 тысяч рублей.
О случаях продажи энергетиков подросткам можно сообщить по телефону горячей линии: