Первый штраф за продажу энергетика подростку выписан в Хабаровском крае

Правонарушение выявили после жалобы местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Продавец из Чегдомына стал первым в регионе, кто получил штраф за нарушение запрета на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. Сумма взыскания составила 15 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Правонарушение выявили после жалобы местных жителей. Как пояснила Инна Лаврук, заместитель начальника главного управления госконтроля, с 1 марта 2025 года продажа энергетиков лицам младше 18 лет запрещена, и продавцы обязаны проверять документы покупателей.

За подобные нарушения предусмотрены серьезные санкции: для граждан — штраф в 30−50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100−200 тысяч рублей и для организаций — 300−500 тысяч рублей.

О случаях продажи энергетиков подросткам можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (4212) 32−86−37 или по адресу: Хабаровск, Амурский бульвар, 43.