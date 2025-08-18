Влага принесла ЧС еще в один район Омской области

Стоит напомнить, что чуть ранее, 11 августа 2025 года, аналогичные причины привели к вводу режима ЧС на территории Называевского района Омской области. До этого, во второй половине мая, серия аналогичных мер «прокатилась» по районам области: переувлажнение почвы в тот период фиксировали в Любинском, Знаменском, Черлакском, Одесском и Саргатском районах, однако на текущий период спецрежим на этих территориях уже не действует.