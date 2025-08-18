Ричмонд
Влага принесла ЧС еще в один район Омской области

На территории Саргатского района Омской области ввели ЧС.

Источник: SuperOmsk.ru

По состоянию на понедельник, 18 августа 2025 года, режим ЧС на фоне обильных дождей объявлен еще в одном районе Омской области. Как следует из официальной информации регионального ГУ МЧС, с 15 августа 2025 года он действует на территории Саргатского района в связи с «переувлажнением почвы».

Стоит напомнить, что чуть ранее, 11 августа 2025 года, аналогичные причины привели к вводу режима ЧС на территории Называевского района Омской области. До этого, во второй половине мая, серия аналогичных мер «прокатилась» по районам области: переувлажнение почвы в тот период фиксировали в Любинском, Знаменском, Черлакском, Одесском и Саргатском районах, однако на текущий период спецрежим на этих территориях уже не действует.

Отметим, регулярные дожди также привели к вводу режима повышенной готовности в Таврическом районе на фоне затопления свыше 60 домов, расположенных на территории местного райцентра. Также подобные негативные последствия фиксируются на территории Немецкого поселка в границах города Омска, ввиду чего выработан комплекс мер по «выводу» большой воды от жилых домов.