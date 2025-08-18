Новые детали о переговорах Путина и Трампа: российский лидер в последний момент изменил речь

Российский президент Владимир Путин неожиданно поменял заранее подготовленную речь для выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. На этот любопытный момент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» обратил внимание журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.
«Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах не будут предпринимать попыток за счёт провокаций сорвать намечающийся прогресс», — процитировал президента репортер, заметив, что в тот же момент глава российского государства отложил в сторону четыре листа подготовленного текста.
Пресс-конференция двух мировых лидеров заканчивала прошедший 16 августа на военной базе в американском Анкоридже на Аляске саммит Россия — США, на котором присутствовали главы двух государств. Владимир Путин и Дональд Трамп ограничились заявлениями по итогу мероприятия и не стали отвечать на вопросы журналистов.
Путин и Трамп оба согласились, что беседа прошла конструктивно, по-деловому, и президент США сразу анонсировал свой разговор с Зеленским. По его итогам, говорит Трамп, уже будет принято решение о трехсторонних переговорах.
Согласно ранее составленному графику мероприятия после пресс-конференции должен был состояться обед, который позже отменили.
Позже в Сети появилась полная версия пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа.
В интервью американской прессе Трамп после переговоров заявил, что в ходе встречи российский лидер, в частности, высказался о несовершенстве американской избирательной системе, из-за чего нынешний глава Белого дома поиграл президентские выборы в 2020 году. Причиной проигрыша, отметил Путин, стало голосование по почте, чего нет ни в одной стране мира.
В Москве на совещании по итогам переговоров на Аляске Путин заявил, что визит в США был своевременным и весьма полезным. Президент России подчеркнул, что Россия уважает позицию США по конфликту на Украине.
Российские эксперты подчеркивают, что Трамп принял позицию Путина Российскому лидеру удалось донести до главы Белого дома позицию Москвы. Теперь действовать должен Вашингтон и вести переговоры с Европой и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским.