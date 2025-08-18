Новые детали о переговорах Путина и Трампа: российский лидер в последний момент изменил речь

В интервью американской прессе Трамп после переговоров заявил, что в ходе встречи российский лидер, в частности, высказался о несовершенстве американской избирательной системе, из-за чего нынешний глава Белого дома поиграл президентские выборы в 2020 году. Причиной проигрыша, отметил Путин, стало голосование по почте, чего нет ни в одной стране мира.