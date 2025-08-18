Рубио: Новые санкции против России поставят крест на переговорах по Украине

Рубио подчеркнул, что такой шаг, хотя и может временно поднять настроение общественности, по сути, поставит крест на перспективах переговоров в обозримом будущем. Ранее Рубио в интервью телеканалу ABC заявил о необходимости соблюдения конфиденциальности в переговорном процессе. Эти заявления прозвучали после прошедших на Аляске переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, которые продолжались почти три часа, в интервью телекомпании NBC.