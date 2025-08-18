Рубио: Новые санкции против России поставят крест на переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что введение новых санкций против России фактически будет означать прекращение переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.
Рубио подчеркнул, что такой шаг, хотя и может временно поднять настроение общественности, по сути, поставит крест на перспективах переговоров в обозримом будущем. Ранее Рубио в интервью телеканалу ABC заявил о необходимости соблюдения конфиденциальности в переговорном процессе. Эти заявления прозвучали после прошедших на Аляске переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, которые продолжались почти три часа, в интервью телекомпании NBC.
Саммит между Трампом и Путиным завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно к этому часу о первой за почти шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».
Также «ВМ» собрала главное из заявлений президентов России и США по итогам переговоров.