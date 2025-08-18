Под Новосибирском появятся два новых производства за 527 млн рублей

Компания «Галлант» построит производство медицинских инструментов и оборудования. Инвестиции составят 311,9 млн рублей. Запуск запланирован не ранее 2026 года. Еще один резидент — компания «Сиббиоресурс» — построит высокотехнологичный цех по производству кормов для форели, лосося и осетра. Инвестиции составят 215 млн рублей, запуск — во второй половине 2026 года.