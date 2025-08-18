По лицу: В РФ вводят биометрию для оформления билетов на поезда дальнего следования

В России пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию как при оформлении билетов, так и при посадке. Такая опция станет доступной с 1 сентября при наличии у перевозчика технической возможности. С этой даты вступают в силу изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте, напоминает РИА Новости.