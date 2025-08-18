Ричмонд
По лицу: В РФ вводят биометрию для оформления билетов на поезда дальнего следования

В РФ намерены ввести биометрию для покупки билетов на поезда дальнего следования.

Источник: Комсомольская правда

В России пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию как при оформлении билетов, так и при посадке. Такая опция станет доступной с 1 сентября при наличии у перевозчика технической возможности. С этой даты вступают в силу изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте, напоминает РИА Новости.

Сообщается, что сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы, при этом сохранятся и ныне действующие способы покупки билетов.

Новые правила будут действовать в том числе для высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Тем временем в России хотят сделать доступнее биометрические ресурсы. Подробнее здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в России 50% населения использует биометрию для разблокировки девайсов и приложений.

Также сообщалось, что в большинстве аэропортов России в 2029—2030 годах станет возможным беспрепятственный проход в зону предполетного досмотра по биометрическим данным, в частности, будет использоваться система распознавания лиц.