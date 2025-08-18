В Красноярском крае потушили 62 пожара за неделю

За прошедшую неделю в Красноярском крае пожарные справились с 62 возгораниями. К сожалению, два человека погибли, еще пятеро получили травмы, семерых удалось спасти. В воскресенье, 17 августа, было потушено восемь пожаров, а в субботу у пожарных было 13 выездов. В выходные обошлось без жертв и пострадавших.
Среди наиболее серьезных воскресных происшествий — пожар в садовом домике в СНТ «Кедровый» (станция Минино в Емельяновском районе). Огонь охватил 100 квадратных метров, на месте работали девять сотрудников МЧС и две единицы техники. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.
Еще одно возгорание произошло в поселке Златоруновск Ужурского района, где загорелась кровля бани на площади 12 квадратных метров. С огнем боролись 12 человек с помощью трех единиц спецтехники. Вероятной причиной возгорания специалисты назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.