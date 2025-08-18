В Красноярском крае потушили 62 пожара за неделю

За прошедшую неделю в Красноярском крае пожарные справились с 62 возгораниями. К сожалению, два человека погибли, еще пятеро получили травмы, семерых удалось спасти. В воскресенье, 17 августа, было потушено восемь пожаров, а в субботу у пожарных было 13 выездов. В выходные обошлось без жертв и пострадавших.