Жители Владивостока сообщают об отсутствии на заправках популярных бензинов

Вслед за водителями из других муниципалитетов Приморья, автомобилисты Владивостока тоже столкнулись с проблемой нехватки топлива. Жители сообщают об отсутствии на автозаправочных станциях востребованных марок бензина — АИ-92 и АИ-95. Корреспондент ИА PrimaMedia объехала АЗС города и оценила ситуацию.
Ранее жалобы на отсутствие бензина поступали в редакцию из Уссурийска, Арсеньевского городского округа, а также Анучинского и Чугуевского муниципальных районов. Руководитель одной из АЗС Уссурийска объяснил ситуацию повышенным спросом. Как выяснилось, проблема актуальна и для столицы края.
В воскресенье, 17 августа, в попытках заправить авто журналисту редакции пришлось объехать ряд популярных АЗС. Но везде наблюдалась одна и та же картина: на колонках с 92-м и 95-м бензином висели таблички «слив», при этом бензовозов поблизости не было. Заправиться в итоге удалось только на АЗС «Октант».
Цены также ощутимо возросли. АИ-95 корреспонденту обошёлся в 73,53 рубля за литр, АИ-92 при этом стоил 67,97 рубля за литр.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что в августе цены на автозаправочных станциях Владивостока варьируются примерно таким образом: от 61,73 до 67,97 на АИ-92; от 62,6 до 73,57 на АИ-95 и от 89,55 до 98,57 на АИ-100.