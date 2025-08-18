Жители Владивостока сообщают об отсутствии на заправках популярных бензинов

В воскресенье, 17 августа, в попытках заправить авто журналисту редакции пришлось объехать ряд популярных АЗС. Но везде наблюдалась одна и та же картина: на колонках с 92-м и 95-м бензином висели таблички «слив», при этом бензовозов поблизости не было. Заправиться в итоге удалось только на АЗС «Октант».