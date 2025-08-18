В Хабаровске определили место для нового памятника в честь Победы

До первого сентября в крае принимают эскизы мемориала от скульпторов и архитекторов. Победителей назовут уже 30 сентября. Принять участие в творческом конкурсе приглашают в первую очередь дальневосточников, но будут рады и идеям, поступившим из разных уголков страны.