В Хабаровске определили место для нового памятника в честь Победы

В Хабаровске памятник, посвященный Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, появится в краевом парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского. Площадку определили вместе с Российским военно-историческим обществом — об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин.

Источник: Медиапроекты Mail

До первого сентября в крае принимают эскизы мемориала от скульпторов и архитекторов. Победителей назовут уже 30 сентября. Принять участие в творческом конкурсе приглашают в первую очередь дальневосточников, но будут рады и идеям, поступившим из разных уголков страны.

«Задумка мемориала — запечатлеть триумф проведенной советскими воинами Маньчжурской стратегической наступательной операции», — написал в своем Telegram-канале Дмитрий Демешин.

Также памятник должен отразить не только разгром Квантунской армии, но и освобождение Северо-Восточного Китая и Северной Кореи.