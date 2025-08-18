В Хабаровске определили место для нового памятника в честь Победы

До первого сентября в крае принимают эскизы мемориала от скульпторов и архитекторов. Победителей назовут уже 30 сентября. Принять участие в творческом конкурсе приглашают в первую очередь дальневосточников, но будут рады и идеям, поступившим из разных уголков страны.
«Задумка мемориала — запечатлеть триумф проведенной советскими воинами Маньчжурской стратегической наступательной операции», — написал в своем Telegram-канале Дмитрий Демешин.
Также памятник должен отразить не только разгром Квантунской армии, но и освобождение Северо-Восточного Китая и Северной Кореи.