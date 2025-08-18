Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Чиланзаре перекроют дорогу: горожан ждут десять дней пробок

Vaib.uz (Узбекистан. 18 августа). Жителей Чиланзарского района ждут серьёзные неудобства: с 18 по 30 августа будет перекрыт участок дороги от перекрёстка улицы Фархадской с улицей Шухрат до перекрёстка возле станции метро «Чиланзар».

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в хокимияте Чиланзарского района, дорога закрывается на 10 дней из-за ремонтных работ и замены труб отопления.

Власти ограничились сухим сообщением и не представили внятной схемы перекрытия. Поэтому пока остаётся загадкой: будет перекрыта одна полоса движения или полностью обе стороны дороги.

Судя по карте хокимията, на первом этапе ограничат движение в сторону от перекрёстка улицы Шухрат до метро «Чиланзар». Не исключено, что транспорт частично пустят по встречной полосе.

Пробки здесь практически гарантированы. Учитывая, что эта дорога ежедневно используется тысячами автомобилей, водителям стоит быть готовыми к серьёзным задержкам.

Жителям и гостям района рекомендуют по возможности выбирать объездные пути, планировать маршрут заранее и учитывать дополнительное время в дороге.