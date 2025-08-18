На Чиланзаре перекроют дорогу: горожан ждут десять дней пробок

Как сообщили в хокимияте Чиланзарского района, дорога закрывается на 10 дней из-за ремонтных работ и замены труб отопления.
Власти ограничились сухим сообщением и не представили внятной схемы перекрытия. Поэтому пока остаётся загадкой: будет перекрыта одна полоса движения или полностью обе стороны дороги.
Судя по карте хокимията, на первом этапе ограничат движение в сторону от перекрёстка улицы Шухрат до метро «Чиланзар». Не исключено, что транспорт частично пустят по встречной полосе.
Пробки здесь практически гарантированы. Учитывая, что эта дорога ежедневно используется тысячами автомобилей, водителям стоит быть готовыми к серьёзным задержкам.
Жителям и гостям района рекомендуют по возможности выбирать объездные пути, планировать маршрут заранее и учитывать дополнительное время в дороге.