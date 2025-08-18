Ричмонд
Отключение света пройдёт в Иркутске и пригороде 18 августа

Отключение электроснабжения затронет многие улицы в Иркутске, пригороде, а также Шелеховском районе, Маркова, в Смоленщине 18 августа.

Источник: Freepik

В некоторых населенных пунктах Иркутского округа и Шелеховского района, а также в пригороде пройдёт отключение электроснабжения 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

«18 августа в некоторых домах Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях», — рассказали в электрокомпании.

Так, в Октябрьском округе отключение света пройдёт по улицам Молдавская, Аэрофлотская, Демократическая, Авиаторов, Яблоневая. Самое большое количество адресов по отключению электроснабжения коснётся адресов по улицам Дорожная и Советская.

В Правобережном округе отключение света пройдёт в домах, расположенных на улицах Лызина, Молдавская, Култукская, Угольный. В Свердловском округе света не будет на Ломоносова, Набережной Иркута, Железнодорожной 4-я, Николая Вилкова.

Также свет отключат в Дзержинске, Новолисихе, садоводствах Зелёный бор и Русич, в Маркова, в Смоленщине.

Полный список адресов по отключению электроснабжения можно посмотреть здесь.