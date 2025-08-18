Отключение света пройдёт в Иркутске и пригороде 18 августа

В некоторых населенных пунктах Иркутского округа и Шелеховского района, а также в пригороде пройдёт отключение электроснабжения 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе электросетевой компании.
«18 августа в некоторых домах Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях», — рассказали в электрокомпании.
Так, в Октябрьском округе отключение света пройдёт по улицам Молдавская, Аэрофлотская, Демократическая, Авиаторов, Яблоневая. Самое большое количество адресов по отключению электроснабжения коснётся адресов по улицам Дорожная и Советская.
В Правобережном округе отключение света пройдёт в домах, расположенных на улицах Лызина, Молдавская, Култукская, Угольный. В Свердловском округе света не будет на Ломоносова, Набережной Иркута, Железнодорожной 4-я, Николая Вилкова.
Также свет отключат в Дзержинске, Новолисихе, садоводствах Зелёный бор и Русич, в Маркова, в Смоленщине.
Полный список адресов по отключению электроснабжения можно посмотреть здесь.