На Камчатке опровергли сообщения о переносе губернаторских выборов

Правительство Камчатки опровергло сообщения о переносе выборов губернатора.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 18 авг. — РИА Новости. Правительство Камчатского края официально опровергло распространяющуюся в мессенджерах информацию о возможном переносе выборов губернатора.

«Выборы губернатора Камчатского края будут перенесены из-за введенного в регионе режима ЧС после землетрясения, произошедшего 30 июля — такие комментарии разгонялись по местным Telegram-каналам», — отметили в правительстве региона.

Там подчеркнули, что режим ЧС введен исключительно для координации восстановительных работ и не влияет на избирательный процесс.

«Введение режима ЧС на территории Камчатского края направлено на обеспечение безопасности, поддержку населения и координацию действий различных органов власти при повторных катаклизмах», — пояснили в правительстве.

В качестве примера приводятся другие регионы, где выборы проводились в сложных условиях: Приморье во время наводнения 2023 года, Курская область в 2024 году, а также референдумы в новых субъектах РФ в период специальной военной операции.

Губернатор Владимир Солодов продолжает работу в штатном режиме, в том числе занимаясь вопросами расселения жителей пострадавших от землетрясения домов. На прошлой неделе он обратился в федеральное правительство с просьбой ускорить выделение средств на эти цели.

В региональном правительстве призвали жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации. Избирательная кампания в Камчатском крае продолжается согласно установленному графику.

По сообщению избирательной комиссии Камчатского края, 14 сентября 2025 года в регионе предстоит избрать губернатора, восемь глав сельских поселений, а также 165 депутатов.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
