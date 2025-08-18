Самолеты не могут приземлиться и вылететь из Иркутска из-за тумана

Утром 18 августа в аэропорту Иркутска объявлена задержка сразу нескольких рейсов — из Читы, Красноярска, Новосибирска, два рейса из Москвы, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Владивостока и Усть-Кута. Причина может быть связана с погодными условиями. Город накрыл густой туман.