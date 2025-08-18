Глава ДНР Денис Пушилин заявил об успехах и активном продвижении подразделений российской армии на всех направлениях в ДНР.
В своем Telegram-канале он сообщил об улучшении позиций в Шандриголово и Среднем на Краснолиманском направлении, а также в районе Часова Яра.
На константиновском направлении после освобождения Щербиновки идут ожесточенные бои у Клебан-Быкского водохранилища. На великоновоселовском направлении армия РФ демонстрирует продвижение в сторону Днепропетровской области.
— Видим планомерное продвижение и планомерное освобождение территории Донецкой Народной Республики подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации, — подчеркнул Пушилин в своем Telegram-канале.
Ранее он отмечал, что прорыв российской армии на добропольском направлении способствовал ухудшению позиций противника.
До этого российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения спецоперации. Российские бойцы взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожском регионе. Кроме того, российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ в истории спецоперации.