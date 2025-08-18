Прокуратура Владивостока разберётся с бунтом дворников

Указанная управляющая компания обслуживает несколько «гостинок» на улице Окатовой — дома №№ 14, 16, 18 и 20. Ранее жильцы этих домов неоднократно оставляли сигналы в социальных сетях об антисанитарном состоянии мест общего пользования и придомовых территорий — мусор не вывозят, электрику и лифты не обслуживают, мероприятий по дератизации не проводят. В конце прошлой недели появилась информация, что дворникам якобы не выплатили зарплату, поэтому они решили отомстить — один из работников целенаправленно рассыпал мусор в общем коридоре, второй разбил на лестничной площадке ртутный термометр. Инцидент произошёл в доме № 14.