Прокуратура Владивостока разберётся с бунтом дворников

Указанная управляющая компания обслуживает несколько «гостинок» на улице Окатовой — дома №№ 14, 16, 18 и 20. Ранее жильцы этих домов неоднократно оставляли сигналы в социальных сетях об антисанитарном состоянии мест общего пользования и придомовых территорий — мусор не вывозят, электрику и лифты не обслуживают, мероприятий по дератизации не проводят. В конце прошлой недели появилась информация, что дворникам якобы не выплатили зарплату, поэтому они решили отомстить — один из работников целенаправленно рассыпал мусор в общем коридоре, второй разбил на лестничной площадке ртутный термометр. Инцидент произошёл в доме № 14.
Действия дворников попали на камеру домового видеонаблюдения.
Прокуратура заинтересовалась как предполагаемым фактом порчи общедомового имущества, так и вероятным нарушением трудового законодательства.
По инициативе надзорного ведомства следственными органами организовано проведение процессуальной проверки.
Отметим, что о действиях дворников жильцы сообщили и в telegram-чат администрации Владивостока. От муниципального центра управления поступил ответ, что 17 августа уборка подъездов в домах №№ 14, 16, 18, 20 по улице Окатовой была проведена, после завершения работ провели обработку хлором, а следов ртути в коридоре не обнаружено. Весь мусор вывезли сегодня, 18 августа. Жильцы, в свою очередь, опровергают информацию о проведённой уборке, утверждая, что мусор по-прежнему разбросан по подъездам.