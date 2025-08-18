Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследование: упражнения замедляют рост раковых клеток у женщин после лечения

Студент из Австралии сделал важное открытие в области онкологии: физические упражнения стимулируют мышцы выделять миокины — белки с противораковым действием.

Студент из Австралии сделал важное открытие в области онкологии: физические упражнения стимулируют мышцы выделять миокины — белки с противораковым действием. Эти вещества способны замедлять рост опухолевых клеток на 20−30%. Исследование проводили на женщинах, восстанавливающихся после рака груди.

Измерения уровня миокинов показывали значительный рост после силовых и высокоинтенсивных интервальных тренировок. Кроме того, укрепление мышц и снижение жировой массы помогают уменьшить хроническое воспаление, которое способствует развитию опухолей и увеличивает риск рецидива.

Таким образом, спорт становится не только способом поддерживать здоровье, но и эффективным средством борьбы с раком. Об этом пишет «Вокруг Света».

Ранее быструю ходьбу назвали ключом к долголетию.