Исследование: упражнения замедляют рост раковых клеток у женщин после лечения

Студент из Австралии сделал важное открытие в области онкологии: физические упражнения стимулируют мышцы выделять миокины — белки с противораковым действием. Эти вещества способны замедлять рост опухолевых клеток на 20−30%. Исследование проводили на женщинах, восстанавливающихся после рака груди.