Исследование: упражнения замедляют рост раковых клеток у женщин после лечения

Студент из Австралии сделал важное открытие в области онкологии: физические упражнения стимулируют мышцы выделять миокины — белки с противораковым действием. Эти вещества способны замедлять рост опухолевых клеток на 20−30%. Исследование проводили на женщинах, восстанавливающихся после рака груди.
Измерения уровня миокинов показывали значительный рост после силовых и высокоинтенсивных интервальных тренировок. Кроме того, укрепление мышц и снижение жировой массы помогают уменьшить хроническое воспаление, которое способствует развитию опухолей и увеличивает риск рецидива.
Таким образом, спорт становится не только способом поддерживать здоровье, но и эффективным средством борьбы с раком. Об этом пишет «Вокруг Света».
