Новосибирская розница нуждается в продавцах и мерчандайзерах

Несмотря на увеличение активности соискателей на рынке труда в текущем году, розничная торговля продолжает оставаться одной из наиболее проблемных отраслей с точки зрения нехватки кадров в России. На каждую открытую позицию приходится всего 1,8 резюме, в то время как сбалансированным показателем считается наличие от 4 до 7,9 активных резюме на вакансию. В Новосибирском регионе этот показатель составляет 2,9 резюме на вакансию, что также свидетельствует о нехватке персонала и сохранении выраженного «рынка соискателя» в местной рознице.