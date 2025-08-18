Новосибирская розница нуждается в продавцах и мерчандайзерах

Розничная торговля остается в числе наиболее дефицитных профессиональных сфер в России.
Новосибирск, август 2025 года — Согласно данным аналитического центра hh.ru, лидера в сфере онлайн-рекрутинга, в Новосибирской области наблюдается дефицит определенных специалистов в розничной торговле, и были определены предлагаемые им уровни заработной платы.
Несмотря на увеличение активности соискателей на рынке труда в текущем году, розничная торговля продолжает оставаться одной из наиболее проблемных отраслей с точки зрения нехватки кадров в России. На каждую открытую позицию приходится всего 1,8 резюме, в то время как сбалансированным показателем считается наличие от 4 до 7,9 активных резюме на вакансию. В Новосибирском регионе этот показатель составляет 2,9 резюме на вакансию, что также свидетельствует о нехватке персонала и сохранении выраженного «рынка соискателя» в местной рознице.
Особенно остро новосибирские компании нуждаются в мерчандайзерах (всего 2,5 резюме на вакансию, что почти вдвое ниже необходимого уровня), продавцах-консультантах и кассирах (2,6), товароведах (3,1), а также администраторах магазинов и торговых залов (3,2). В то же время, у ритейлеров наблюдается достаточный выбор кандидатов на позиции директоров магазинов (4,4 резюме на вакансию), супервайзеров (11,3) и промоутеров (29,7).
«Средняя предлагаемая заработная плата в розничной торговле за первые семь месяцев 2025 года в Новосибирской области составила 55,7 тысяч рублей, увеличившись за год на 14%. Интересно, что, несмотря на значительный дефицит кадров в данной отрасли, средняя ожидаемая заработная плата специалистов розничной торговли ниже предлагаемой, и составляет 52,3 тысячи рублей», — отметила Екатерина Дегтярева, руководитель hh.ru Сибирь.