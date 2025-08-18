Диетолог Селезнева: зеленого чая можно пить не более четырёх чашек за день

«Зеленого чая в течение дня можно пить больше, чем кофе. Рекомендуется не больше трех-четырех чашек. Лучше употреблять некрепкий чай. Также хорошо его заваривать с корнем имбиря, лимоном — так тонизирующий эффект будет более выраженным», — отметила эксперт.