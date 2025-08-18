Диетолог Селезнева: зеленого чая можно пить не более четырёх чашек за день

В день можно выпивать не больше четырех чашек зеленого чая, но не стоит делать это перед сном, сообщила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.
Специалист порекомендовала выбирать именно листовой зеленый чай.
«Зеленого чая в течение дня можно пить больше, чем кофе. Рекомендуется не больше трех-четырех чашек. Лучше употреблять некрепкий чай. Также хорошо его заваривать с корнем имбиря, лимоном — так тонизирующий эффект будет более выраженным», — отметила эксперт.
Диетолог напомнила, что в зеленом чае содержится кофеин, поэтому не стоит пить его перед сном. В этом случае полезнее заменить его ромашковым чаем.
