Дандыкин: в Очакове действует британская база по подготовке диверсий

В Очакове организована база с британскими инструкторами по подготовке диверсантов, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это, по сути, английская база по формированию диверсионных групп, которые все время оттуда на лодках уходят. Их отслеживают и уничтожают. С той же стороны, то есть, тоже причастны англичане, к нашему побережью отправляют бэки, безэкипажные катера. Речь идет о MI-6, Специальной воздушной службе (SAS) и другие. Они распространяют свою деятельность на территорию от Одессы, Измаила и до Очакова, Николаева», — отметил эксперт.
По словам Дандыкина, британские инструкторы разрабатывают террористические атаки на российское побережье и готовят к их проведению боевиков ВСУ.
«Эти инструкторы отправляли на смерть своих подопечных. Сейчас еще собираются провести какую-то акцию демонстративную, может, высадиться где-то в Крыму. Для диверсантов это будет дорога в один конец. Объективно, сейчас ничего они не могут сделать, потому что Крым абсолютно защищен», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее Дандыкин рассказал, что ликвидированные под Херсоном французские наемники могли участвовать в подготовке прорыва.