Дандыкин: в Очакове действует британская база по подготовке диверсий

«Это, по сути, английская база по формированию диверсионных групп, которые все время оттуда на лодках уходят. Их отслеживают и уничтожают. С той же стороны, то есть, тоже причастны англичане, к нашему побережью отправляют бэки, безэкипажные катера. Речь идет о MI-6, Специальной воздушной службе (SAS) и другие. Они распространяют свою деятельность на территорию от Одессы, Измаила и до Очакова, Николаева», — отметил эксперт.