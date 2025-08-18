Кнутов рассказал о российской системе «Мертвая рука», напугавшей США

Российская система «Периметр», или «Мертвая рука», напугавшая США, в автоматическом режиме оценивает ситуацию ядерной угрозы и может принять решение об ответном ударе в случае, если была совершена атака. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«О системе стало широко известно после того, как один из разработчиков переехал на Запад и раскрыл ее суть. “Периметр” предназначен, чтобы в автоматическом режиме оценивать ситуацию, то есть проводить анализ ряда показателей, состояния атмосферного воздуха, уровня радиации, наличия людей в каких-то ключевых помещениях, и наличие работоспособных центров управления, принятия решений», — объяснил он.
По словам эксперта, после оценки параметров система делает выводы, был ли нанесен по территории России ядерный удар или нет.
«Если компьютер выдает информацию о том, что по территории нашей страны нанесен ядерный удар и это привело к гибели, к уничтожению главных командных пунктов, в которых принимается решение, и в результате принимать решение некому, то система в автоматизированном состоянии выдает команды на запуск специальных, так называемых, командных ракет. Они запускаются из шахт, выдают команды всем остальным ракетам также стартовать по тем целям, которые заранее заложены. Таким образом система в автоматическом режиме выдает приказ на поражение цели на территории вероятного противника», — рассказал Кнутов.
Он уточнил, что аналогичная система есть в США, в которую также входит «самолет судного дня».
«Наша система “Периметр” была доработана, и тоже были созданы “самолеты судного дня”, и на одном из парадов такой самолет даже демонстрировался», — добавил эксперт.
Кнутов подчеркнул, что система «Периметр» или «Мертвая рука» предназначена для нанесения ответного удара, когда погибли лица, принимающие решения, или у них нет возможности выдать команду на применение ракетно-ядерного оружия. Только в этом случае данном случае включается автоматика.