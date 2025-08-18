Кнутов рассказал о российской системе «Мертвая рука», напугавшей США

«Если компьютер выдает информацию о том, что по территории нашей страны нанесен ядерный удар и это привело к гибели, к уничтожению главных командных пунктов, в которых принимается решение, и в результате принимать решение некому, то система в автоматизированном состоянии выдает команды на запуск специальных, так называемых, командных ракет. Они запускаются из шахт, выдают команды всем остальным ракетам также стартовать по тем целям, которые заранее заложены. Таким образом система в автоматическом режиме выдает приказ на поражение цели на территории вероятного противника», — рассказал Кнутов.