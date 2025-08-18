Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 августа

Начало дня у Козерогов будет исключительно удачным. Благоприятное время для общения, обсуждения важных вопросов и поиска единомышленников. У Вас есть шанс встретить людей, которые поддержат ваши идеи, а также завести знакомства, способные перерасти в романтические отношения. Однако позже вам придется поволноваться: дел будет много, и каждое покажется важным.