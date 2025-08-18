Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 18 августа.
Работа в этот день навевает на Овнов тоску и кажется непосильным бременем. Стоит отвлечься и посетить какое-нибудь интересное мероприятие или встретиться с неординарными личностями. Вполне вероятно, что вам поступят неожиданные предложения о работе или сотрудничестве. Не спешите с отказом — возможно, это шанс изменить свою жизнь к лучшему.
День у Тельцов обещает быть насыщенным и плодотворным, несмотря на возможные беспокойства. Смело беритесь за сложные и запутанные дела: вы со всем разберетесь и добьетесь даже большего, чем ожидали. Благоприятное время для решения финансовых вопросов. Вторая половина дня идеально подходит для романтики.
Утро у Близнецов будет интересным, насыщенным и плодотворным. Не исключены удачные совпадения и счастливые случайности. Обстоятельства подскажут, как решить давнюю проблему, которая не давала вам покоя. Опирайтесь на свой опыт и принимайте взвешенные решения.
Первая половина дня у Раков будет спокойной и приятной, позволит сосредоточиться на действительно интересных и важных делах. Не спешите, даже если события развиваются медленнее, чем вам хотелось бы. Совсем скоро у вас появятся новые и интересные идеи.
Львов ждет насыщенный и яркий день. Вы получите важную информацию, научитесь чему-то новому и договоритесь о совместных действиях с коллегами. В неформальной обстановке будет легче обсудить важные вопросы. Вечером возможно приятное знакомство или увлекательное путешествие в хорошей компании.
Начало дня у Дев обещает быть удачным. Это подходящее время для деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества. Будет возможность укрепить старые связи и наладить общение с деловыми партнерами. Вероятен прогресс в работе, а некоторые представители знака найдут способ значительно увеличить свои доходы.
У Весов довольно неплохой день. Появится возможность многое успеть и решить проблемы, которые долго не давали покоя. Ваши внимательность, умение подмечать детали и видеть то, что ускользает от других, окажутся полезными. Не торопитесь с принятием решений и не поддавайтесь на давление окружающих.
Звезды рекомендуют Скорпионам приготовиться к сложному дню. Неожиданные трудности могут возникнуть в самый неподходящий момент, но настойчивость поможет их преодолеть. Не отступайте от задуманного даже в мелочах и обязательно доводите начатое до конца. Во второй половине дня у вас появится шанс получить полезную информацию и найти ответы на сложные вопросы.
Утро принесет Стрельцам неожиданный успех в делах. Новые идеи и планы на будущее не заставят себя долго ждать. Судьба благосклонна к вам: вы окажетесь в нужное время в нужном месте и сумеете воспользоваться этим. Смело заключайте сделки и договаривайтесь о сотрудничестве. В рабочих делах смело полагайтесь на коллег и партнеров.
Начало дня у Козерогов будет исключительно удачным. Благоприятное время для общения, обсуждения важных вопросов и поиска единомышленников. У Вас есть шанс встретить людей, которые поддержат ваши идеи, а также завести знакомства, способные перерасти в романтические отношения. Однако позже вам придется поволноваться: дел будет много, и каждое покажется важным.
Утро у Водолеев может быть непростым и напряженным. Возможны разногласия, конфликты и неприятные новости. Лучше не заниматься делами, требующими сосредоточенности и внимания к мелким деталям. Вторая половина дня сложится удачнее: у вас появится шанс достичь успеха. Вечер проведите в компании близких людей.
Утром звезды на стороне Рыб, поэтому не упустите шанс сделать много хорошего. Вы полны энергии, готовы действовать и не боитесь трудностей. Настойчивость позволит вам не только достичь поставленных целей, но и обойти соперников. Используйте этот период для укрепления деловых и личных отношений, а также для поиска верных союзников, передает «Российская газета».