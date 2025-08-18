Минпросвещения установило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников

Согласно новым нормативам, вводимым в действие с 1 сентября, для первоклассников годовой объём учебных часов будет варьироваться в пределах от 620 до 653. Для учеников со второго по четвёртый класс этот показатель составит от 782 до 884 часов. В пятом классе учебная нагрузка будет составлять от 986 до 1088 часов, в шестом — от 1020 до 1122 часов, в седьмом — от 1088 до 1190 часов, а для восьмых и девятых классов — от 1122 до 1224 часов в год.