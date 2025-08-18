Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: Аэропорты Пензы и Тамбова приостановили работу

В двух российских аэропортах ввели ограничения в целях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Два российских аэропорта временно ограничили работу в ночь на понедельник, 18 августа. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

Речь идёт об аэропортах Тамбова и Пензы, сказано в релизе, опубликованном в 4.00 в Telegram-канале официального представителя Росавиации.

Ограничительные меры действуют как на приём, так и на выпуск самолётов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в ведомстве.

За сутки до этого вводились временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 августа уничтожили 46 беспилотников украинской армии над регионами России.

Напомним, украинские беспилотники атаковали Воронежскую область в ночь на 17 августа. По данным правительства региона, БПЛА уничтожили в трех районах. В Минобороны уточнили: всего в Воронежской области сбили 9 дронов самолетного типа. Ранения получил один человек, повреждены несколько зданий.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше