Росавиация: Аэропорты Пензы и Тамбова приостановили работу

Два российских аэропорта временно ограничили работу в ночь на понедельник, 18 августа. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
Речь идёт об аэропортах Тамбова и Пензы, сказано в релизе, опубликованном в 4.00 в Telegram-канале официального представителя Росавиации.
Ограничительные меры действуют как на приём, так и на выпуск самолётов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в ведомстве.
За сутки до этого вводились временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода.
Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 августа уничтожили 46 беспилотников украинской армии над регионами России.
Напомним, украинские беспилотники атаковали Воронежскую область в ночь на 17 августа. По данным правительства региона, БПЛА уничтожили в трех районах. В Минобороны уточнили: всего в Воронежской области сбили 9 дронов самолетного типа. Ранения получил один человек, повреждены несколько зданий.