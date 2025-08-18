Интернет-клуб любителей манги Mangalib снова обвинили в пропаганде ЛГБТ*

В июне на сайт MangaLIB составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* в Сети. Соответствующая информация следует из документа, который поступил в столичный Таганский суд. Теперь организации грозит штраф на сумму от двух до пяти миллионов рублей либо полная остановка работы портала на 90 суток.