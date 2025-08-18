Интернет-клуб любителей манги Mangalib снова обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Четыре новых протокола об административном правонарушении, касающиеся пропаганды ЛГБТ* на российском интернет-клубе любителей манги Mangalib, поступили в столичный суд и будут рассмотрены 30 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
ООО «Мангалиб» вменяется часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием СМИ и интернета.
Помимо этого, административные протоколы за аналогичные нарушения на «Мангалиб» будут рассмотрены судом 25 и 28 августа. Mangalib позиционирует себя как клуб любителей манги, где пользователи публикуют и читают переводы японских комиксов, передает РИА Новости.
В июне на сайт MangaLIB составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* в Сети. Соответствующая информация следует из документа, который поступил в столичный Таганский суд. Теперь организации грозит штраф на сумму от двух до пяти миллионов рублей либо полная остановка работы портала на 90 суток.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.