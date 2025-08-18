Челябинская область попала в тридцатку российских регионов с самой высокой зарплатой

Рейтинг был составлен аналитиками РИА «Новости». В Челябинской области доля работников с зарплатой выше среднего по стране составляет 29,9%. Доля тех, у кого заработная плата выше двух среднего по стране в южноуральском регионе равна 4,3%. Таким образом, регион занимает во всероссийском рейтинге регионов с самой высокой зарплатой 24 место.
Из Уральского федерального округа Челябинскую область в данном рейтинге опережают Ямало-Ненецкий автономный округ (1 место в стране), Ханты-Мансийский автономный округ (3 место) и Тюменская область (11 место). Два других уральских региона — Свердловская и Курганская области — расположились на 26 и 51 местах соответственно.
Отметим, что для анализа ситуации авторами рейтинга просматривался период с апреля 2024 года по апрель 2025-го. Средние зарплаты брались из показателей от среднего и крупного бизнеса, малый бизнес в расчет не брался. Доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня корректировали на региональные цены.