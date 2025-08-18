Челябинская область попала в тридцатку российских регионов с самой высокой зарплатой

Рейтинг был составлен аналитиками РИА «Новости». В Челябинской области доля работников с зарплатой выше среднего по стране составляет 29,9%. Доля тех, у кого заработная плата выше двух среднего по стране в южноуральском регионе равна 4,3%. Таким образом, регион занимает во всероссийском рейтинге регионов с самой высокой зарплатой 24 место.