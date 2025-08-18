Боец ВС России спас свою группу от подрыва на магнитной мине

В районе населённого пункта Работино в Запорожской области водитель подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным «Механик» в последний момент сумел избежать подрыва автомобиля на магнитной мине. Об этом пишет РИА Новости.
Машина УАЗ перевозила расчёт FPV-дронов для смены личного состава на линии соприкосновения, а также продукты и боекомплект. За несколько минут до их проезда дорога была заминирована украинским дроном «Баба-Яга».
По словам командира подразделения с позывным «Депутат», противник установил дистанционные магнитные мины, реагирующие на движение тяжёлых металлических объектов. Водитель заметил одну из них в свете фар на обочине и сумел резко вывернуть руль, чтобы избежать детонации прямо под днищем автомобиля. Несмотря на сильный хлопок под колесом, манёвр позволил предотвратить более серьёзные последствия.
После происшествия военнослужащие сразу приступили к выносу боекомплекта, чтобы доставить его бойцам на позиции. Сам «Механик», получивший травмы при взрыве, продолжил выполнять задание и помогал товарищам. Он подчеркнул, что несмотря на повреждения машины и риск для жизни, задача была доведена до конца, а боекомплект доставлен по назначению.
Ранее сообщалось, что кулон с изображением святого Николая Чудотворца спас жизнь военному ВС РФ, остановив осколок, летевший в область сердца.