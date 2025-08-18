В России появится новая ежегодная выплата для семей с детьми

Об этом пишет агентство «Прайм», сообщает ИА DEITA.RU. Данная выплата представляет собой возврат части налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год.
Для получения права на выплату необходимо соответствовать нескольким условиям: иметь официальное трудоустройство, быть налоговым резидентом РФ, иметь как минимум двух несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет, а также иметь доход на каждого члена семьи ниже 1,5 прожиточного минимума региона проживания и не иметь задолженностей по алиментам.
Размер выплаты рассчитывается как разница между суммой исчисленного НДФЛ по ставке 13% за прошлый год и суммой налога по ставке 6% с того же дохода. Например, если доход составил 900 тысяч рублей, а налог — 117 тысяч рублей (13%), то размер выплаты будет равен разнице между 117 тысячами и 54 тысячами (6% от 900 тысяч), то есть 63 тысячи рублей.
Заявление на получение выплаты необходимо подать в Социальный фонд России с 1 июня по 1 октября 2026 года. При этом факт получения данной семейной выплаты не будет влиять на право получения других льгот и выплат.