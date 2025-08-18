В России появится новая ежегодная выплата для семей с детьми

Размер выплаты рассчитывается как разница между суммой исчисленного НДФЛ по ставке 13% за прошлый год и суммой налога по ставке 6% с того же дохода. Например, если доход составил 900 тысяч рублей, а налог — 117 тысяч рублей (13%), то размер выплаты будет равен разнице между 117 тысячами и 54 тысячами (6% от 900 тысяч), то есть 63 тысячи рублей.