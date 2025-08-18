В Новосибирске разрушили клумбы в Центральном парке ради фото

Вандалы не пожалели зеленых зон и оставили после себя страшную картину.
В новосибирском Центральном парке зафиксирован акт вандализма, вызвавший негодование у посетителей: цветочные композиции с гортензиями оказались сломаны и вытоптаны. Информация об этом инциденте появилась в Telegram-канале АСТ-54 Black.
Как стало известно, причиной повреждений стали горожане, стремящиеся сделать эффектные фотографии на фоне цветов. Ради удачных кадров они безжалостно ломают кусты и затаптывают клумбы. Фотографии, опубликованные в сети, демонстрируют печальную картину: испорченные цветники, погнутые стебли и истоптанную землю.
«При таком безответственном отношении к природе и чужому труду, город потеряет свою привлекательность», — выразил свое возмущение автор публикации.
Под постом развернулась бурная дискуссия, собравшая свыше 150 гневных комментариев. Пользователи предлагают ввести штрафы для нарушителей и организовать регулярное патрулирование территории парка.