Администрация Иркутска опубликовала восемнадцатую серию проекта «ПроИркутск»

Восемнадцатым гидом проекта стала зам. мэра, председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева. В своей серии, которая вышла 18 августа, она рассказала о Кафедральном соборе во имя Богоявления Господня. В стенах храма еще 34 года назад был хлебозавод и общежитие.