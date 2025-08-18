Администрация Иркутска опубликовала восемнадцатую серию проекта «ПроИркутск»

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Восемнадцатым гидом проекта стала зам. мэра, председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева. В своей серии, которая вышла 18 августа, она рассказала о Кафедральном соборе во имя Богоявления Господня. В стенах храма еще 34 года назад был хлебозавод и общежитие.
— Кафедральный собор во имя Богоявления Господня находится рядом с памятником основателю столицы Восточной Сибири Якову Похабову. Здание первого собора было построено еще в 1693-м году, — сообщили в администрации города.
Также вы узнаете, какие мифические существа «поселились» в храме.