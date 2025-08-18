Красноярские пловцы установили мировой рекорд на чемпионате мира в Сингапуре

Красноярские спортсмены вошли в историю мирового плавания, установив новый рекорд на чемпионате мира по плаванию в категории «Мастерс» в Сингапуре.
В составе российской сборной, выступавшей в эстафете 4×50 метров вольным стилем, были два представителя Красноярска — Иван Рыбкин и Алексей Амосов.
Команда, в которую также вошли москвичи Георгий Чернов и Юрий Ямченко, не только завоевала золотые медали, но и показала лучшее время в истории для возрастной группы 120−159 лет (суммарный возраст участников). С результатом 1 минута 31,94 секунды российские пловцы опередили китайскую (1:34,22) и британскую (1:34,39) сборные.
Это достижение стало не единственным успехом красноярцев на турнире. Ранее Иван Рыбкин завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем в возрастной категории 30−34 года.