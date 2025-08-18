Красноярские пловцы установили мировой рекорд на чемпионате мира в Сингапуре

Команда, в которую также вошли москвичи Георгий Чернов и Юрий Ямченко, не только завоевала золотые медали, но и показала лучшее время в истории для возрастной группы 120−159 лет (суммарный возраст участников). С результатом 1 минута 31,94 секунды российские пловцы опередили китайскую (1:34,22) и британскую (1:34,39) сборные.