Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские пловцы установили мировой рекорд на чемпионате мира в Сингапуре

Красноярские спортсмены вошли в историю мирового плавания, установив новый рекорд на чемпионате мира по плаванию в категории «Мастерс» в Сингапуре.

Красноярские спортсмены вошли в историю мирового плавания, установив новый рекорд на чемпионате мира по плаванию в категории «Мастерс» в Сингапуре.

В составе российской сборной, выступавшей в эстафете 4×50 метров вольным стилем, были два представителя Красноярска — Иван Рыбкин и Алексей Амосов.

Команда, в которую также вошли москвичи Георгий Чернов и Юрий Ямченко, не только завоевала золотые медали, но и показала лучшее время в истории для возрастной группы 120−159 лет (суммарный возраст участников). С результатом 1 минута 31,94 секунды российские пловцы опередили китайскую (1:34,22) и британскую (1:34,39) сборные.

Это достижение стало не единственным успехом красноярцев на турнире. Ранее Иван Рыбкин завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем в возрастной категории 30−34 года.