Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог Черемушкин: вирус герпеса может спровоцировать рак кожи

Герпес является фактором риска для развития онкологии.

Источник: Аргументы и факты

Вирус герпеса может привести к раку кожи, отметил в разговоре с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«Вирус герпеса человека 8 типа может спровоцировать опухоли из элементов клеток Меркеля. Это раковое заболевание кожи, достаточно специфичное, очень агрессивное, потому что опухоль быстро растет и быстро дает метастазы», — объяснил эксперт.

Онколог обратил внимание на то, что вирусы гепатита B и С могут привести в раку печени. По его словам, провоцирующим фактором могут оказаться как сами вирусы, так и воспаление, которое развивается из-за цирроза печени, одного из осложнение гепатита.