Онколог Черемушкин: вирус герпеса может спровоцировать рак кожи

Вирус герпеса может привести к раку кожи, отметил в разговоре с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«Вирус герпеса человека 8 типа может спровоцировать опухоли из элементов клеток Меркеля. Это раковое заболевание кожи, достаточно специфичное, очень агрессивное, потому что опухоль быстро растет и быстро дает метастазы», — объяснил эксперт.
Онколог обратил внимание на то, что вирусы гепатита B и С могут привести в раку печени. По его словам, провоцирующим фактором могут оказаться как сами вирусы, так и воспаление, которое развивается из-за цирроза печени, одного из осложнение гепатита.