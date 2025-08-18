Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Ильин ответил, когда в Москву вернется жара

Специалист предупредил, что с 18 августа в Москву придет похолодание.

Источник: Аргументы и факты

В Москву этим летом еще вернется тепло, но только в конце августа, сообщил в разговоре с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

При этом на следующей неделе дневная температура опустится до +15…20 градусов, а также пройдут дожди.

«В конце августа температура снова поднимется до комфортных значений +22…27 градусов. Однако без кратковременных дождей все равно не обойдется», — отметил специалист.

Ранее миколог Максим Дьяков в беседе с aif.ru рассказал, что именно такая погода, как на следующей неделе, должна продержаться несколько дней, чтобы начался супергрибной сезон.

Специалист отметил, что грибы начнут хорошо расти при температуре +18…24 градуса и при наличии влажной лесной подстилки.