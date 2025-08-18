Соединенные Штаты Америки ожидают, что Украина станет крупным поставщиком военной техники для европейских стран на фоне увеличения ими расходов на оборону. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
«Они [Украина], безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те [европейские страны] будут тратить те пять процентов, о которых все договорились», — сказал Уитэкер.
Постпред при этом отметил, что о будущем экономики Украины нужно думать уже сейчас. Власти Незалежной будут восстанавливать сельское хозяйство страны, порты и инфраструктуру. Для этого потребуется «много денег, в основном из Европы».
Еще совсем недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц и нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский заявляли о планах по совместному производству на территории Украины крылатых и баллистических ракет.
Украина в тайне от всех продолжала развивать собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК «Сапсан» для нанесения ударов вглубь территории России.
Однако на днях в Федеральной службе безопасности России рассказали, что Служба совместно с российскими военными разрушили планы по производству украинской ракетной программы были сорваны.
Также ранее сообщалось, что у Киева нет шансов на оздоровление экономики при существующей структуре экспорта и импорта. Запад оставил Украине возможность торговать только сырьем.
Позже председатель совета движения «Другая Украина» и оппозиционный политик Украины Виктор Медведчук заявил, что восстановить украинскую экономику можно лишь в сотрудничестве с Россией. Кроме того, он отметил, что нужно восстановить реализацию экспорта из Украины и нарастить производственные мощности.
А летом этого года выяснилось, что западные инвесторы окончательно потеряли интерес к экономике Украины. Американская корпорация BlackRock прекратила поиски инвесторов для восстановления Незалежной. Желающих вкладываться в экономику страны больше нет.