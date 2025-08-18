На Западе пофантазировали о восстановлении экономики Украины: локомотивом должна стать неожиданная отрасль

Позже председатель совета движения «Другая Украина» и оппозиционный политик Украины Виктор Медведчук заявил, что восстановить украинскую экономику можно лишь в сотрудничестве с Россией. Кроме того, он отметил, что нужно восстановить реализацию экспорта из Украины и нарастить производственные мощности.